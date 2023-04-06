مواعید مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC في رمضان 2023

يسعي عدد كبير من المشاهدين، لمعرفة مواعيد مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC في رمضان 2023، لمتابعة الأحداث المشوقة، خاصة أن العمل يؤدي بطولته الفنان محمد رمضان، الذي يجسد شخصية جعفر العمدة، ويحاول طوال حلقات العمل التوصل لابنه المختطف منذ 19 عامًا، وتمكن صناع العمل خلال أولى حلقاته، من جذب انتباه المشاهدين بالأحداث المشوقة.

مواعید مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC

وتحدد موعد عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023 على شاشة قناة DMC بشكل يومي من السبت إلى الجمعة، في تمام الساعة 10:15 مساءً، ويتم إعادته أكثر من مرة عبر القناة ذاتها.

موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC

ويأتي موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان في رمضان 2023، في الساعة الـ5 صباحًا، والمرة الثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، على قناة DMC.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويعد مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، وعدد كبير من النجوم، أبرزهم مي كساب، وزينة، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، وهالة صدقي، طارق النهري، ومنذر رياحنة، وأحمد داش، وبيومي فؤاد، ولمى كتكت، وعصام السقا، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.