مسلسل جعفر العمدة الحلقة 14.. هل تخبر عايدة زوج وداد بسر «زيارة السجن»

تضمنت أحداث الحلقة 14 من مسلسل جعفر العمدة، أحداثا مثيرة، حيث كشفت عايدة التي تجسد دورها الفنانة زينة، سر زيارة وداد التي تجسّد دورها الفنانة جوري بكر، إلى السجن، بعد أن تبيّن أنّها تذهب إلى شوقي فتح الله، الذي يجسّد دوره الفنان منذر رياحنة، دون علم أهلها، وهددتها وطلبت منها أن تنادي على زوجها سيد، الذي يجسّد دوره الفنان أحمد فهيم، ويترقب الجمهور متابعة الأحداث لمعرفة هل ستخبر زوج وداد أم لا.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة على dmc

تأتي ‎مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول في 10:15 مساءً، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي الأولى الساعة 5 فجرًا، والثانية الساعة 9:45 صباحًا.

أما على قناة dmc دراما، فيعرض المسلسل الساعة 6:20 مساءً، وتعاد الحلقة 1:30 صباحًا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم؛ بينهم مي كساب، وزينة، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، وعصام السقا، من إخراج محمد سامي.