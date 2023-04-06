مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 15 على DMC وDMC دراما

يحرص عدد كبير من جمهور الفنان محمد رمضان، على معرفة مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC اليوم، والتي تدور أحداثه حول رجل متزوج من 4 سيدات ويحاول معرفة مكان نجله المختطف من زوجته الأولى، كما ينتظر محبو المسلسل أحداث الحلقة الـ1، والمقرر عرضها مساء أمس، ونستعرض فيما يلي مرعد عرض مسلسل جعفر العمدة في السطور التالية.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC وDMC دراما

ومواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023، سيكون على قناة DMC يوميًا، في تمام الساعة 10.15 مساءً، ويعاد للمرة الأولى على نفس القناة في تمام الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 9.45 صباحا.

ويأتي عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC دراما في الساعة 6.15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 1:30 بعد منصف الليل، والإعادة الثانية في 12:00 ظهرًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

ومسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، وتأليف وإخراج محمد سامي، و وعدد من النجوم أبرزهم مي كساب، وهالة صدقي، زينة، ومنة فضالي، ومنذر رياحنة، وإيمان العاصي، وأحمد داش، وطارق النهري، وبيومي فؤاد، ولمى كتكت، وعصام السقا.