رئيس مدينة المنيا يؤكد استمرار الحملات التموينية لضبط الأسعار في الأسواق

وجه اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، بالاستمرار في متابعة معارض «أهلا رمضان» بالقرى، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، ومدى جودة المنتجات، والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين، وذلك بقرى نزلة حسين وصفط الخمار وبنى محمد سلطان، بالإضافة لمتابعة معرض أهلا رمضان بحي وسط مدينة المنيا.

إحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين

وأكد رئيس مركز المنيا، استمرار الحملات التموينية بصفة يومية بالتنسيق مع كل الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين.

افتتاح المعارض والمنافذ الثابتة في المراكز

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حيث وجه الوحدات المحلية بتنظيم الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والتوسع في افتتاح المعارض والمنافذ الثابتة في المراكز والقرى لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية، بأسعار مخفضة لتلبية كل احتياجاتهم، والتخفيف عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي حملة تموينية بقرية الخازندار التابعة لمجلس قروي منبال وقرية نجع سعيط والهمة التابعة لمجلس قروي حلوه، إذ أسفرت الحملة عن تحرير 7محاضر تنوعت المخالفات بين ذبح خارج السلخانه، وإدارة مصنع مكرونة بدون ترخيص حيث تم مصادرة طن و360 كيلو مكرونة و3 طن دقيق أبيض.

كما جرى ضبط 140 كيلو سكر تمويني، 2 كرتونة زيت طعام تمويني معد للبيع بالسوق السوداء، وتحرير محضر لإدارة محطة مواد بترولية بدون ترخيص ومصادرة 200 لتر سولار، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحويل المخالفات للجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات القانونية.