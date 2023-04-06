مصادرة 4 أطنان مواد غذائية من مصنع غير مرخص في المنيا

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمجازر ومنافذ بيع المواد الغذائية ومحلات بيع اللحوم المجمدة، والمرور الميداني على جميع المنافذ والمعارض، لمتابعة الأسعار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين طوال شهر رمضان المبارك.

تحرير 7 محاضر تموينية

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، حملة تموينية في مدينة مطاي وقرية الخازندار التابعة لمجلس قروي منبال، وقرية نجع سعيط والهمة التابعة لمجلس قروي حلوة، إذ أسفرت الحملة عن تحرير7 محاضر تموينية تنوعت المخالفات بين ذبح خارج السلخانة، وإدارة مصنع مكرونة دون ترخيص، ومصادرة طن و360 كيلوجرام مكرونة، و3 طن دقيق أبيض.

كما تم ضبط 140 كيلو سكر تمويني، وعدد 2 كرتونة زيت طعام تمويني معد للبيع بالسوق السوداء، وتحرير محضر لإدارة محطة مواد بترولية دون ترخيص، ومصادرة 200 لتر سولار، والتحفظ على المضبوطات وتحويل المخالفات للجهات المختصة، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

متابعة توفير المواد الغذائية

ومن جانبه، أكد هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، أنّ الحملات التفتيشية مستمرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والجزارين ومحطات المواد البترولية بالمركز والقرى، بالتعاون مع مديرية التموين والطب البيطري وغيرها من الجهات المعنية، لضبط الأسعار ومتابعة توفير المواد الغذائية أمام المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.