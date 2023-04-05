إخماد حريقين في المنيا دون إصابات.. أحدهما بحظيرة مواشي

تمكنت قوات الحماية المدنية في المنيا من إخماد حريقين، الأول إندلع داخل حظيرة مواشي في مركز أبوقرقاص، والثاني بمفحمة خشب في مدينة العدوة، دون وقوع أي إصابات بشرية، وانتقل فريق من المعمل الجنائي للمعاينة ومعرفة أسباب نشوب الحريقين.

نشوب حريق في حظيرة مواشي بأبوقرقاص

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بحظيرة مواشي بقرية ريحانة التابعة لمركز أبوقرقاص.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وتبين نشوبه داخل حظيرة مواشي فارغة ملك ذهني توني عبد المتجلي، 55 عاما، مزارع، دون إصابات بشرية أو خسائر مادية، وتم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة ومعرفة سبب الحريق.

إخماد حريق بمفحمة خشب في مركز العدوة

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مأمور مركز شرطة العدوة، بنشوب حريق بمفحمة خشب لصناعة الفحم، ملك عاشور رجب بشارع البحر اليوسفي في مدينة العدوة، وبانتقال قوات الحماية المدنية، تم السيطرة عليه وإخماده ومنع وامتداده دون إصابات بشرية فيما انحصرت الخسائر المادية علي احتراق بعض الأخشاب المجهزة لصناعة الفحم.