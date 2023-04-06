زراعة شتلات مثمرة وزينة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة في المنيا

واصلت الوحدات المحلية في محافظة المنيا، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، ضمن تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستكمال خطة المحافظة في زراعة اشجار مثمرة وزينة بكافة القري والمدن، لإضفاء الطابع الجمالي، ومراعاة البعد البيئي لمواجهة التغيرات المناخية والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

زراعة شتلات مثمرة وزينة

وقال عامر طه، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إنّ الوحدة المحلية واصلت زراعة شتلات مثمرة وزينة في مداخل ومخارج القرى والمدينة وداخل أسوار المصالح الحكومية، مؤكدا استمرار العمل بالزراعة، ومتابعة الري لجميع الأشجار بالمناطق والأحياء والوحدات القروية التابعة للمركز، وتكثيف حملات التشجير والمتابعة والرقابة من قبل شؤون البيئة والحدائق والبساتين، للحفاظ عليها وريها باستمرار ومتابعتها بشكل دوري، بما يسهم في توفير رئة خضراء وخفض نسبة الانبعاثات الحرارية من خلال زيادة الرقعة الخضراء، ونماء الوعي البيئي.

حملة تموينية على الأسواق

في سياق أخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، صباح اليوم، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بقريتى دلجا والبدرمان، بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية، وأسفرت عن تحرير 16 محضرا تموينيا متنوعا، منها 11 محضرا للمخابز المخالفة، وتنوعت المخالفات بين نقص وزن ومواصفات، وعدم إعلان ونظافة وإعطاء بون، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر عدم إعلان أسعار السلع والمنتجات للمحال التجارية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.