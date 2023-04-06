إعادة ضخ المياه بشكل منتظم لـ90 منزلا في قرية التقدم بالإسماعيلية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، استخراج جذور الأشجار من مواسير شبكات المياه المؤدية لقرية التقدم التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، والتي تسببت في ضعف المياه من الوصول لقرية التقدم في الإسماعيلية، وإعادة ضخ المياه بشكل منتظم لـ90 منزلا بالقرية، بالإضافة إلى تطهير جميع خطوط وشبكات المياه.

بلاغ بضعف مياه الشرب

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أننا تلقينا بلاغا من رئيس قرية التقدم بالقنطرة شرق عن ضعف مياه الشرب بالمنطقة، وعلى الفور انتقل فنيو وعمال الشبكات وجرى صيانة جميع المحابس ومراجعة جميع خطوط الشبكات المؤدية لقرية التقدم برئاسة المهندس محمد بهاء الدين رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالقنطرة شرق، وإشراف محمد ممدوح رئيس شبكات القنطرة شرق، وجرى اكتشاف انسدد في خط المواسير المؤدي لقرية التقدم عن طريق جذور الأشجار، واستخراج تلك الجذور وحل المشكلة وتطهير كامل للخط.

ضبط جودة مياه الشرب

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه يجرى متابعة عملية ضبط جودة مياه الشرب وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى تؤخذ من المحطات والشبكات لعمل التحاليل المطلوبة «الكيميائية والميكروبيولوجية» يوميا، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، انه شدد على جميع رؤساء القطاعات والمناطق وفنيو وعمال الشركة، بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.