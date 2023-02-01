إطلاق حملة توعية لوقف التعدي على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، حملة توعوية تستمر حتى نهاية فبراير الجاري؛ للتوعية بوقف التعدي على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن تلك الحملة تأتي للتوعية بوقف عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك، لما في ذلك من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام وخيانة الأمانة.

توجيه الحملة لمناطق التعدي على المياه

وأضافت أسماء سهيل مدير التوعية والتثقيف، أنه تم توجيه الحملة للمناطق التي يكثر بها التعدي على خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرة إلى أن الحملة يشارك فيها مسئولو التوعية وقطاع المعامل والقطاع التجاري ومسئولو الشبكات.

أنشطة الحملة بسوهاج

وأوضحت مدير التوعية والتثقيف، أنه يتم تنفيذ أنشطة طرق أبواب وتوعية مباشرة مع المواطنين لتعريفهم بمخاطر الوصلات الخلسة، كما يتم توعية المواطنين بأهمية تركيب القطع الموفرة للمياه ودورها في الحفاظ على مياه الشرب وتقليل قيمة الفاتورة، بالإضافة إلى إجراء التحليلات المعملية لعينات مياه الشرب، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لجودة المياه، فضلا عن الدفع بسيارات استقبال الشكاوى للتعرف على شكاوى المواطنين وحلها في سرع وقت ممكن.