ننشر أسماء المقبولين للعمل في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بقنا عن أسماء المقبولين للعمل بالشركة وفقا للاعلان رقم (1) لسنة 2021 موضحة أنه على الناجحين الوارد أسماؤهم بالكشوف المرفقة استيفاء مسوغات التعيين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة.

إلغاء تعيين من لم يتقدم بأوراقه

وتابعت الشركة في بيان: إذا لم يتقدم الناجح بالمستندات المطلوب في تعيين وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا يعتبر ترشيحه للوظيفه كأن لم يكن.

وأشارت إلى أنه تم قبول أسماء المقبولين في وظائف شركة مياه قنا بناء على نص المادة (11) من لائحة نظام العاملين بالشركة والتي نصت على أن تكون أولوية التعيين بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وعند التساوي في الترتيب تكون الأولوية في التعيين للأعلى مؤهلا وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى مرتبة في الحصول عليه وعند التساوي تكون الأولوية للأقدم تخرجا ثم الأكبر سنا.

أسماء الناجحين في مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا

وتابعت: وذلك وفقا للاحتياجات الشركة من العمالة فى كل فرع على حدة وفي ضوء خطة العمالة الخمسية المعتمدة مع العلم بأنه تم إدراج باقي الناجحين بقوائم الانتظار التي يصلح التعيين منها خلال سنتين من تاريخ إعلان النتيجة.

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