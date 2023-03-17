تكريم الأمهات المثاليات في شركات مياه الشرب والصرف الصحي

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تكريم 8 أمهات مثاليات عاملات بجميع أفرع الشركة بمسابقة الأم المثالية لعام 2023، تقديرا لدورهن البارز كسيدات وأمهات مصريات ناجحات.

تكريم 8 أمهات مثاليات

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان، لها إلى أنه من خلال التكريم هنأ المهندس عامر كمال ابو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، الأمهات المثاليات بعيدهن مؤكدا أن التكريم يأتي إطار الدور المجتمعي والإنساني الذي تتبناه الشركة واهتمامها بتكريم الأمهات المثاليات سنويا اتساقا مع اهتمام القيادة السياسية ودعمها للمرأة والأمهات المثاليات، موضحاً أن الاختيار تم بناء على معايير دقيقة فىي مقدمتها عطاء الأم وتميزهن على المستوى الأسري والعملي والأخلاقي وتقديم الكثير من التضحيات من أجل الأسرة والأبناء للوصول بهم إلى بر الأمان.

وأبدى عامر تقديره لما بذلته كل أم مكافحة من جهد ومواجهة التحديات والصعاب، في سبيل بناء مصر المستقبل خلال الفترة الأخيرة وهي تعد طرفا أصيلا وأساسيا وأيقونة بناء الوطن وشريكا محوريا ظلت على عهدها تجاه الأسرة المصرية، ولم تقصر يوما وتحملت المسؤولية من أجل تنشئة الأبناء.

شهادات تقدير للأمهات المثاليات

وأهدى عامر الأمهات الفائزات باللقب شهادات تقدير وجوائز مالية تقديرا لمكانتهن وجهودهن المتفانية خلال مسيرة عطائهن المتميزة تجاه أسرهم.