آخر موعد للتقديم على وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف بها للشباب من الجنسين.

وفي السطور التالية، نعرض آخر موعد للتقديم لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بعد زيادة التساؤلات حولها منذ إعلان الشركة عنها.

آخر موعد للتقديم لوظائف شركة مياه الشرب

ويستمر التقديم لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تلك الفترة وحتى يوم 28 يناير 2023، من الساعة 2 ظهراً حتى الساعة 6 مساءاً عدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

وأكدت الشركة في بيان لها، أنه لن يلتفت للطلبات التي قُدمت قبل بدء المسابقة أو بعد انقضاء المدة المقررة والمعلن عنها والمقرر انتهاؤها يوم السبت المقبل.

وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط

- محاسب مالي ثالث.

- أخصائي موارد بشرية ثالث.

- وظيفة أخصائي تدريب ثالث.

ومن المقرر أن يتم استلام العمل بمركز ومدينة أول أسيوط وثان أسيوط، حيث يشترط أن يكون المتقدم للوظائف من أبناء المحافظة، طبقاً لما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي قبل تاريخ 15 يناير 2023.

طرق وشروط التقديم

وعلى الراغبين في التقديم على الوظائف المعلن عنها إحضار المستندات المطلوبة من بطاقة شخصية وصورة المؤهل والموقف من التجنيد، والذهاب إلى مقر الشركة وملئ استمارة نموذج شغل الوظيفة والمظروف الخاص بالمسابقة نظير مبلغ قيمته 200 جنيه، داخل مقر الشركة بالمحافظة، بشارع جول جمال المتفرع من شارع الجمهورية.