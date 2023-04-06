موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on drama رمضان 2023 يبقى مطلوبا من متابعي مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، الذي يعرض على شاشة قنوات on، ضمن مجموعة من الأعمال المتنوعة التي تعرضها القناة، ويضم مسلسسل الكبير أوي مجموعة من الفنانين منهم أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد وغيرهم.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on drama رمضان 2023

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on drama رمضان 2023 يمكن متابعته الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء، ويمكن متابعة قناة أون عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

أحداث من الكبير أوي الجزء السابع

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on drama رمضان 2023 يستعرض أحداث المسلسل بعد تحول العترة إلى شخص مسن بسبب تركيبة الدكتور ربيع الذي يمثل دوره الفنان بيومي فؤاد، وغضب الكبير أوي كثيرا من الدكتور ربيع وهدد بقتله إذا لم يرجع ابنه غلى سنه الطبيعي.