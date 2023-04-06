رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on drama رمضان 2023

كتب:

سهيلة هاني
04:01 م | الخميس 06 أبريل 2023
موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on drama رمضان 2023

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on drama رمضان 2023

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on drama رمضان 2023 يبقى مطلوبا من متابعي مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، الذي يعرض على شاشة قنوات on، ضمن مجموعة من الأعمال المتنوعة التي تعرضها القناة، ويضم مسلسسل الكبير أوي مجموعة من الفنانين منهم أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد وغيرهم.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on drama رمضان 2023

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on drama رمضان 2023 يمكن متابعته الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء، ويمكن متابعة قناة أون عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

أحداث من الكبير أوي الجزء السابع

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on drama رمضان 2023  يستعرض أحداث المسلسل بعد تحول العترة إلى شخص مسن بسبب تركيبة الدكتور ربيع الذي يمثل دوره الفنان بيومي فؤاد، وغضب الكبير أوي كثيرا من الدكتور ربيع وهدد بقتله إذا لم يرجع ابنه غلى سنه الطبيعي.

اقرأ المزيد:

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 15.. أحمد مكي يبحث عن حل لمشكلة العترة

مواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on في رمضان 2023

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 14.. العترة يتحول إلى رجل مسن

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on drama رمضان 2023

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 12.. أحمد مكي يواجه التريند
بقلم سهيلة هاني