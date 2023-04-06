مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 15.. أحمد مكي يبحث عن حل لمشكلة العترة

ينتظر متابعون مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 15 بشغف كبير وذلك لمتابعة الأحداث المثيرة التي كشفت عنها أحداث الحلقة الرابعة عشر، بعد تحول العترة ابن الكبير أوي إلى رجل مسن، بسبب تركيبة الدكتور ربيع، الذي يجسد شخصيته الفنان بيومي فؤاد.

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 15

ينتظر الجمهور مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 15، لمعرفة كيف سيجد الكبير أوي حلا لمشكلة العترة، بعد ذهابه إلى دكتور ربيع وهو يحمل سلاح ويهدده، الأمر الذي جعل الدكتور ربيع يخاف ويهرب إلى خارج الوحدة الصحية، ويغلق على الكبير والعترة بداخلها.

وعلى الجانب الآخر، نرى جوني وهو يحاول تكوين فريق مسرح إقليمي من أهالي قرية المزاريطة، لكن لا يجد شخص لديه الموهبة التي يبحث عنها، ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 15 باقى التطورات.

موعد مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 15

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 15 يعرض على شاشة قنوات أون الساعة 6:15 مساء بعد اذان المغرب مباشرة، وعلى شاشة أون دراما الساعة 7:30 مساء، طوال ايام شهر رمضان المبارك.