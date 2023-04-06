محافظ أسيوط يشدد على ضرورة سرعة إنهاء الأعمال في قرى «حياة كريمة»

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية وتطوير قرى الريف المصري المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للمشروعات للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المحددة، فضلًا عن متابعة الموقف النهائي لاستلام عدد من المشروعات المنتهية بعدد من القطاعات الخدمية والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تشغيل المنشآت التي يجرى استلامها للبدء في تجهيزها وتأثيثها من أجل الاستفادة منها في تقديم خدمة المواطنين بالقرى المستهدفة.

جاء ذلك بحضور عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة المهندس أحمد حسن بالوحدة المركزية لحياة كريمة بمجلس الوزراء واللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة المكتب الاستشاري لإدارة ومتابعة مشروعات حياة كريمة والمهندس محمد ماهر منسق المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارات بالمديريات الخدمية المختلفة ومسئولي الهيئات والقطاعات وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة.

نسب إنجاز القطاعات

واستعرض محافظ أسيوط خلال الاجتماع نسب الإنجاز بكل قطاع خدمي على حدة ومنها قطاعات «الكهرباء - الصرف الصحي - مياه الشرب - الصحة - المجمعات الخدمية والزراعية - الغاز - الاتصالات - الطرق - تبطين الترع - الوحدات الاجتماعية»، للوقوف على آخر الأعمال بها ومعدلات التنفيذ، وما جرى نهوه منها ونسب التنفيذ في المشروعات الجاري العمل بها، ورصد الاحتياجات الحتمية لها مع انتهاء العمل بعدد من المشروعات واقتراب دخولها الخدمة.

وشدد المحافظ على ضرورة سرعة إنهاء الأعمال بكل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى، تبعا للجداول الزمنية المحددة لتدخل الخدمة بكامل طاقتها بما يعود بالنفع على المواطنين، فضلا عن سرعة تلافي الملاحظات على المشروعات التي جرىالانتهاء منها وتنفيذ التشطيبات النهائية بالمشروعات التي بلغت نسب تنفيذ عالية.

تنفيذ 2000 مشروع

أوضح أن أسيوط تشهد تنفيذ 2000 مشروعًا في جميع القطاعات الخدمية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكلفة تصل إلى 44 مليار جنيه، لافتا إلى أن المحافظة تعمل على مدار الساعة مع كل الجهات المشاركة في تنفيذ المشروعات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع موجها جميع مسئولي القطاعات الخدمية بالمتابعة الدورية لنسب التنفيذ والإنـجاز وتذليل معوقات سير الأعمال إن وجدت وذلك بالتنسيق بين كل الجهات المعنية.