تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023.. ورقي وإلكتروني

أعلنت عدد من المديريات التعليمية، تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2023 العام والرسمي واللغات والدمج، والمقرر عقده في شهر مايو المقبل طبقاً للمواعيد المحددة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية تفاصيل عقد امتحانات الصف الأول الثانوي التيرم الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والمنازل وهي كالتالي:

- تعقد الامتحانات في مقرر الفصل الدراسي الثاني فقط وفق مواصفات الورقة التي تم إعدادها من قبل مستشاري المواد بالوزارة مع توحيد الامتحان على مستوي الإدارة وتوضع الأسئلة عن طريق موجه أول المادة بكل إدارة على أن يشدد علي سرية الامتحان سواء كان ورقي أو إلكتروني مع مراعاة نسبة الأسئلة المقالية أو الالكترونية في كل مادة مع مراعاة ما تم تحديده للاطلاع والقراءة.

امتحانات الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية والخاصة

- بالنسبة لطلبة المدارس الحكومي والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بالإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة انترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أدائهم للامتحانات ورقيا في جميع المواد.

- يكون الامتحان الورقي هو نفس الامتحان الالكتروني وتتولي كل مدرسة عملية التصحيح والرصد واصدار النتيجة بعد العرض علي مدير الإدارة التعليمية.

- تعقد الامتحانات العملية قبل الامتحانات التحريرية بمعرفة المدرسة.

امتحانات أولي ثانوي الفصل الدراسي الثاني

- تتولي كل مدرسة عملية متابعة وتجهيز البنية التكنولوجية قبل انعقاد الامتحانات ووضع أكواد كل مادة للطلاب بوقت كاف وطبع الامتحانات ورقية لطلاب المنازل والدمج حسب قرار المنظم لذلك ونسبة ورقية للطلاب المنتظمون توزع عليهم في حالات حدوث أي عطل في الامتحان الالكتروني.

- يعفي طلاب المنازل من أداء الامتحانات العملية وعمل المشروعات البحثية.

- يؤدي طلاب المدارس الرسمية للغات امتحان مادة المستوي الرفيع لغة أجنبية أولي لمدة ثلاث ساعات بمعرفة المدرسة وتحت أشراف موجه المادة المختص.

- تعقد امتحانات طلاب الدمج ورقياً في نفس مواعيد أقرانهم طبقاً للمواصفات الفنية لورقة الامتحان الخاصة بكل إعاقة كما هو متبع في الأعوام السابقة.