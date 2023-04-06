تحذير عاجل من التعليم حول امتحانات شهر مارس.. اختيار الدرجة الأعلى

واصلت المدارس عقد امتحانات شهر مارس 2023 لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، والتي بدأت أول الأسبوع الحالي وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعقد اختبارات شهر مارس في الأسبوع الأول من شهر أبريل على مستوي المدرسة في جزء من الحصة.

امتحانات شهر مارس 2023.. تحذير من الغياب

وحذرت المدارس طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية من الغياب عن امتحانات شهر مارس 2023، مشيرة إلى أنه سيتم اختيار أعلى الدرجات بامتحانات شهري «فبراير ومارس» في درجات لتضاف إلى درجات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت المدارس، أن الأجزاء التي تم تخصيصها للاطلاع فقط لا يمتحن فيها الطلاب بامتحانات الشهر أو امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023، ولكنها للتعليم الذاتي فقط.

توزيع درجات الامتحانات الشهرية

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية درجات الامتحانات الشهرية والمواظبة والسلوك لصفوف النقل، كما يلي.

- لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي - يطبق أحكام القرار الوزاري 168 بتاريخ 29-9-2022.

- يتم رصد درجة الامتحان من 10 درجات.

- 10 درجات تحتسب الدرجة الأعلى فقط من نتيجة الاختبارين (فبراير ومارس).

- 5 درجات للمواظبة.

- 5 درجات للسلوك.

- إجمالي الدرجات (20 درجة).

بالنسبة للصفين الرابع والخامس الابتدائي:

- يطبق أحكام القرار الوزاري 167 بتاريخ 28-9-2022.

- يتم رصد درجة الامتحان من 15 درجة.

- إجمالي أعمال السنة، «30 درجة (مجموع اختباري فبراير & مارس)، و5 درجات للمواظبة، و35 درجة للمهام الأدائية. إجمالي الدرجات (70 درجة)».