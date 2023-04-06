السجن المشدد لـ9 متهمين لسرقتهم 100 ألف دولار من تاجرين بكفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ «الدائرة الأولى»، اليوم الخميس، حضوريًا بمعاقبة 9 مدانين بينهم سيدة بالسجن المشدد 7 أعوام للمتهم الأول، والمشدد 5 أعوام لباقي المدانين الثمانية، وذلك عما أسند إليهم بسرقة تاجرين يُقيمان بمحافظة بورسعيد بحوزتهما مبالغ نقدية أجنبية «دولارات» على رافد الطريق الدولي «الرياض - كفر الشيخ».

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبد الغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا، وذلك في أحداث القضية رقم 17849 لسنة 2022 جنح مركز شرطة الرياض، والمقيدة برقم 3068 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

أحداث القضية

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال كل من «م.ع.ص.س»، 36 عامًا، أعمال حرة، و«م.ع.م.ا»، 28 عامًا، تاجر سيارات، و«ح.إ.س.إ.ا»، 23 عامًا، طالب، و«غ.م.م.إ.ش»، 36 عامًا، ربة منزل، و«ع.ع.ع.ع.ب»، 30 عامًا، بوهيجي سيارات، ويقيمون بإحدي القري التابعة لمركز سيدي سالم، و«ي.م.م.أ.س»، 22 عامًا، سائق، و«م.ر.ع.ب»، 29 عامًا، عامل، و«ع.ن.س.ا»، 28 عامًا، عامل، و«إ.ش.ع.إ»، 31 عامًا، عامل، ويقيمون بإحدي القري التابعة لمركز سيدي سالم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهم عما أُسند إليهم بسرقة التاجرين.

وتبين بأنهم يوم 6 ديسمبر 2022 بدائرة مركز شرطة الرياض سرقوا المبالغ نقدية عبارة عن 100 ألف «دولار أمريكي» مملوكة لكل من التاجرين «خ.م.م.ح»، و«م.م.م.ع»، بطريق الإكراه الواقع عليهما.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمين الأول والرابعة استغلا رغبتهما في تغيير مبلغ نقدي بالعملة المصرية بآخر من العملة الأجنبية «دولار أمريكي» لمباشرة أعمال تجارتهم، مفهمين إياهم بأن ذلك في مقدورهما وذلك حيلة لاستدراجهما وبحوزتهم المبالغ النقدية.

الاستيلاء على المسروقات كرهًا عن المجني عليهما

وأوضحت أوراق القضية أنهم عندما لقائهم بإحدى الطرق النائية على رافد الطريق الدولي الساحلي «الرياض - كفر الشيخ» بنطاق مركز الرياض فوجئوا بباقي المتهمين المذكورين، بناءً على اتفاق مسبق مع المتهمين الأول والرابعة مستقلين سيارة، وتمكن المتهمين التسعة بالانقضاض على المجني عليهما مقيدين لحركتهما ومقاومتهما مما بث الرعب في نفسهما وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات كرهًا عنهما ولاذوا بالفرار.