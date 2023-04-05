السجن المشدد 3 و6 سنوات لشخصين بتهمة تجارة المخدرات في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم «م.ا»، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، كما عاقبت المتهم «م.ص» بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لإدانتهما بالاتجار فى الهيروين بدائرة قسم ثان سوهاج.

وصدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي ووئام سامي نجيب، وأمانة سر سيد علي بكر، ووليد ملقى.

ترويج المخدرات

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهميّن بالاتجار في المخدرات بدائرة قسم ثان، وترويج بضاعتهما على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبي الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليهما وبحوزتهما عدد من تذاكر الهيروين كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها السابق.