السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالإتجار في مخدر الشابو

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، المتهم «ا.خ» عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات حضوريا وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم في محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

ضبط 12 كيسا من مخدر الشامبو مع المتهم

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا، عندما اتهمت الجهات المختصة، المتهم بالإتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين بدائرة المركز، وترويجه على عملائه من المتعاطين، وتم ضبط 12 كيسا من الشابو وجوهر الميتامفيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بالإتجار في المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.