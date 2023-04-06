رفع حالة الطوارئ في الإسماعيلية بسبب سوء الطقس لليوم الثالث

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في منطقة القناة وسيناء، استمرار رفع حالة الطوارئ في الإسماعيلية لليوم الثالث على التوالي، بسبب سوء حالة الطقس والاضطرابات الجوية المستمرة.

وقال بيان رسمي للشبكة، إن خبراء الأرصاد الجوية توقعوا طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا على محافظة الإسماعيلية في ارتفاع ملحوظ عن طقس أمس الأربعاء.

شبورة على الطرق صباحا

وأوضحت الشبكة الوطنية للطوارئ، أن هناك ظهور للشبورة في الساعات الأولى من صباح اليوم، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، إذ تنتشر على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي ومحور 30 يونيو، وطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، وطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، وبعض الطرق الداخلية في المدينة.

وأشار البيان، إلى أن درجات الحرارة المتوقعة في الإسماعيلية، 26 درجة للعظمى و15 درجة للصغرى، في ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة.

استمرار نشاط الرياح على الطرق

وأكدت الشبكة، أن الإسماعيلية تشهد استمرار حركة الرياح لليوم الثالث على التوالي، الذي تصل سرعتها إلى 36 كيلو في الساعة، مشيرة إلى أن الرياح قد تكون محملة بالأتربة والعوالق في بعض المناطق، خاصة في الظهير الصحراوي.