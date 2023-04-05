نائب محافظ الإسماعيلية: نسعى لحل أزمة الصرف الصحي بالقنطرة شرق

كلف المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، بتشكيل لجنة فنية برئاسة ممثل جامعة قناة السويس لإعداد تقرير علمي مفصل عن تأثير صرف مياه محطة المعالجة الثنائية بالقنطرة شرق على إحدى المحطات الأخرى، وسبل حل مشكلة الصرف الصحي في القنطرة.

وقال المهندس أحمد عصام، إنه في حال ثبت بالدليل العلمي وجود تأثير سلبي للصرف على محطة أخرى، تلتزم مجموعة العمل بتقديم حل علمي بديل، مشيرًا إلى أن اللجنة تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية؛ لإعداد لاتخاذ القرار المناسب لحل هذه المشكلة نهائيًا.

اجتماع لحل أزمة للصيف الصحي في القنطرة

وعقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لبحث سبل حل مشكلة الصرف الصحي بمدينة القنطرة شرق بحضور السكرتير العام للمحافظة، وممثلي معهد بحوث البترول، جامعة قناة السويس، ووزارة الموارد المائية والري، والهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجهاز شئون البيئة، ورئيس مركز ومدينة القنطرة شرق.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة معوقات تشغيل المحطة الثنائية بالقنطرة شرق، والتي لم تدخل الخدمة منذ عام 2012؛ نظرًا لعدم ربطها على مصرف أو محطة أخرى للصرف.

نائب المحافظ: نسعى لإيجاد حلول مستدامة

و أكد أحمد عصام أن اللجنة تسعى لتكثيف كافة الجهود لإيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة، التي يعاني منها أهالي القنطرة في الإسماعيلية منذ سنوات طويلة، والعمل بجدية على وضع هذه الحلول حيز التنفيذ.

وقال إن اللجنة تقوم بمعاينة الوضع الحالي للمحطة ووضع أنسب الحلول بالتكلفة المتوقعة، والعرض خلال شهر لاختيار الحل الأمثل مشيرا إلى أن محطة المعالجة الثنائية بالقنطرة شرق بدأ العمل في إنشائها عام 2005، ولم يتم العمل بها منذ انتهاء الأعمال الإنشائية من 2012.