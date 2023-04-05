استكمال زراعة الأشجار في مدخل الإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية

استكملت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، زراعة كمية كبيرة من الأشجار في شوارع المحافظة ومدخل المدينة وعدد من الحدائق، ضمن مبادرة «100 مليون شجرة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

زراعة الأشجار في حديقة الدراويش

وووجه اللواء شريف بشارة محافظة الإسماعيلية جهاز التطوير والتجميل والمسؤول عن المسطحات الخضراء في الإسماعيلية باستكمال زراعة الأشجار بحديقة الدراويش، كأحد الحدائق التي تتوافر بها مصدر للماء مع وجود الحراسة ليلًا ونهارًا حتى تحقق المبادرة أهدافها.

وقال محافظ الإسماعيلية، إن العاملين بجهاز التجميل والتطوير استكملوا زراعة جزء كبير من المسطحات الخضراء بالطريق التجاري بحديقة الشلال أمام المحافظة، وتم زراعة الجوافة والبرتقال والليمون والزيتون، كما تم تكثيف الزراعة بمدخل الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، وزراعة أشجار خشبية مثل الأكاسيا وفرش الزجاج والأشجار المثمرة.

نشر الوعي البيئي والصحي

وأشار بشارة إلي المحافظة تولي اهتمام كبير بالزراعة مع بأهمية إمداد الحدائق والمتنزهات والميادين بكميات مناسبة من الأشجار؛ لنشر الوعي البيئي والصحي لدي المواطنين، مؤكداً علي ان اعمال التشجير تأتي تنفيذًا للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة" والمعنية بنشر زراعة الأشجار في محافظات مصر، واصل جهاز التطوير والتجميل أعماله في مسطحات وميادين الإسماعيلية.