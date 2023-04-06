أماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة الغربية.. تخفيضات تصل لـ20%

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أماكن بيع الفراخ البرازيلي بتخفيضات تصل لـ20% في مختلف فروع الجمعيات الاستهلاكية المنتشرة في مدن ومراكز المحافظة، وسعر الكيلو 65 جنيها، ووزن الفرخة الواحدة 1300 جرام.

أماكن بيع الفراخ البرازيلي بالغربية

وعن أماكن بيع الفراخ البرازيلي بمدن ومراكز المحافظة، أوضح المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن المديرية طرحت بيع الفراخ البرازيلي في مختلف فروع المجمعات الاستهلاكية، بمدن ومراكز محافظة الغربية، ويبلغ عددها 13 فرعا، ومنها.

- الجمعية الاستهلاكية بشارع أحمد ماهر بطنطا.

- فرع الجمعية التعاونية الاستهلاكية في سيجر بطنطا.

- فرع الجمعية الاستهلاكية بالمحلة الكبرى

- فرع الجمعية الاستهلاكية في بسيون.

- فرع الجمعية الاستهلاكية بقطور

- فرع الجمعية الإستهلاكية بسمنود

- فرع الجمعية الاستهلاكية بكفر الزيات.

- فرع الجمعية الاستهلاكية بمدينة السنطة

- فرع الجمعية الاستهلاكية بمدينة زفتى

طريقة ذبح الفراخ البرازيلي

أوضح وكيل الوزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن الفراخ البرازيلي متوفرة في كل منافذ فروع الجمعيات الإستهلاكية بمدن ومراكز المحافظة، بتخفيضات تصل لـ20%، ويتم ذبح الفراخ البرازيلي على الطريقة الإسلامية، وهي دجاج مجمد بدون أحشاء.