أماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة قنا بأسعار مخفضة

أكدت أحمد السيد ، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، على توافر الفراخ البرازيلي المجمدة في الفروع والهيبرات التابعة لمديرية التموبن، بأسعار مخفضة بسعر 65 جنيها للكيلو الواحد، كما يوجد أوزان تتراوح ما بين 1000 جرام و1100 جرام و1300 جرام، ومتاحة لكل المواطنين في مراكز ومدن المحافظة تحت إشراف الرقابة التموينية، ضمن أماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة قنا.

وأشار وكيل وزارة التموين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى إن الفراخ البرازيلي المجمدة، من أهم المنتجات الموجودة داخل هايبرات التموين والإقبال عليها كبير من قبل المواطنين.

أماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة قنا

وتستعرض «الوطن»، أماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة قنا بالأوزان المختلفة في هيبرات المحافظة ومعارض أهلاً رمضان قنا 2023 وهي كالآتي:

- منفذ بيع الشركة المصرية 2000 بجوار بنك القاهرة في مدينة قنا.

- منفذ بيع الشركة المصرية 2000 بحي المصالح في مدينة قنا.

- منفذ بيع الهايبر ماركت في منطقة الشؤون شرق مدينة قنا.

- منفذ بيع الشركة المصرية 2000 في مدن محافظة قنا (قوص - نقادة - قفط - دشنا - الوقف - نجع حمادي - فرشوط - أبوتشت).

- معرض أهلا رمضان مدينة قنا بجوار ميدان الساعة.

- معرض أهلا رمضان دشنا.

- معرض أهلا رمضان قوص.

- معرض أهلا رمضان قفط .

- معرض أهلا رمضان نقادة.

- معرض أهلا رمضان نجع حمادي.

- معرض أهلا رمضان فرشوط.

- معرض أهلا رمضان أبوتشت.

أسعار الفراخ البرازيلي في قنا

وبحسب مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا فإن سعر كيلو الفراخ البرازيلي في المنافذ التابعة للتموين يصل سعر الكيلو 65 جنيها، والكيلو و300 جرام سعرها 95 جنيها.

هل الفراخ البرازيلي المجمدة حلال؟

وأكد السيد وكيل وزارة التموين في قنا، أن الفراخ البرازيلي المجمدة موجودة ومتداولة منذ سنوات طويلة وغالبية المواطنين يشترونها، موضحا أن عمليات ذبحها تتم وفق لجنة من الحكومة المصرية في دولة البرازيل، وتذبح بشكل حلال وفق الشريعة الإسلامية، على عكس الاشاعات المتداولة حول طريقة الذبح .

وشدد على أنه يوميا يتم طرح كميات كبيرة من الفراخ البرازيلي في المنافذ في قنا، تصل إلى 35 كرتونة يوميا.

الإفراج عن 25 ألف طن فراخ برازيلي

وكانت الحكومة المصرية في جلستها أمس الأربعاء ، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قررت الإفراج عن 25 ألف طن فراخ برازيلي مجمدة دون جمارك، لتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك الحالي.