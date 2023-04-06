أماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة القليوبية.. تخفيضات تصل لـ20%

تشهد أماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة القليوبية، إقبالا كبيرا على شراء على الفراخ البرازيلي والتي تقدمها منافذ «أهلا رمضان» في القليوبية، في 11 منفذا بتخفيضات تصل إلى 20% وتبدأ أسعارها من 90 جنيها.

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» أماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة القليوبية بتخفيضات تصل لـ20% في معارض أهلا رمضان بالقليوبية، وأسعار الفراخ بمختلف الأحجاو والأوزان في إطار خدماتها لقرائها.

أسعار الفراخ البرازيلي في أماكن البيع بمحافظة القليوبية

أوضحت محافظة القليوبية أن أماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة القليوبية، تشهد إقبالا كبيرا على السلع المخفضة، منها الفراخ البرازيلي، والتي تأتي أسعارها كالتالي:

الفرخه زنة كيلو و100 جرام بـ90 جنيها.

الفرخة زنة كيلو و200 جرام بـ98 جنيها.

الفرخة زنة كيلو و300 جرام بـ103 جنيهات.

أماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة القليوبية

وأوضح بيان المحافظة أن أماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة القليوبية بتخفيضات تصل لـ20 % في معارض أهلا رمضان على مستوى المحافظة، وهي:

معرض بنها 1 شارع فريد ندا بجوار الاستاد

معرض بنها 2 بمجمع الشبان العالمية ببنها شارع الخدمة الإجتماعية

معرض بنها 3 علي الطريق الزراعي مصر اسكندرية امام قرية ميت عاصم

معرض كفرشكر أمام السوق في شارع جمال عبد الناصر

معرض مدينة طوخ بشارع المحكمة بجوار السنترال

معرض مدينة قليوب أمام النادي الرياضي شارع مصرف إسكندر

معرض مدينة شبرا الخيمة ميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة

معرض بهتيم بشرق شبرا ميدان بهتيم

معرض مدينة القناطر الخيرية بجوار المدرسة الثانوية الصناعية بالقناطر الخيرية

معرض شبين القناطر بجوار موقف بنها شبين

معرض مدينة الخانكة - أمام مجلس مدينة الخانكة