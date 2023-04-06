سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع 50 جنيها منذ بداية تعاملات اليوم
كتب:
منة العشماوي
04:08 م | الخميس 06 أبريل 2023
أسعار الذهب
ارتفعت خسائر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 50 جنيها منذ صباح اليوم، نتيجة انخفاض سعر الأونصة عالميًا، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا عند 2150 جنيها للجرام، والأونصة 2010 دولارات، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه 30.95 جنيه.
وفي بداية التعاملات، اليوم، كان سعر جرام عيار 21 بـ 2200 جنيه وأصبح الآن 2150 جنيها، وسجل سعر جرام عيار 24 الأكثر نقاءً حاليا 2458 جنيها، وعيار 18 سعر 1844 جنيها.