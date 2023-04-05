أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم.. تبدأ بـ2620 جنيها

تبدأ أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الأربعاء، من 2620 جنيها لسبيكة 1 جرام، وجاء سعر سبيكة الذهب عيار 24 «BTC» ذات الـ5 جرامات بـ13013 جنيها، وهي أصغر سبائك الذهب شيوعا في محلات الصاغة ووكلاء وموزعي الذهب.

انخفاض المصنعية على سبائك الذهب

وزاد الإقبال على سبائك الذهب في الآونة الأخيرة بغرض الاستثمار، بالنظر لما تتمتع به السبائك والجنيهات الذهبية من انخفاض سعر المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية ذات المصنعية المرتفعة.

سعر السبيكة الذهب 20 جراما

وسجل سعر السبيكة الذهب «BTC» عيار 24 بوزن 20 جراما 51971 جنيها، في حين سجل سعر سبيكة الذهب «BTC» عيار 24 وزن 31.1 جرام اليوم 80814 جنيها، وبلغ سعر السبيكة الذهب «BTC» عيار 24 بوزن 50 جرام 129401 جنيه، وسجل سعر السبيكة الذهب 2.5 جرام «BTC «6547 جنيه، في حين جاء سعر السبيكة الذهب 100 جرام بـ258802 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 (8 جرامات) اليوم 18189 جنيها، وسجل سعر نصف الجنيه الذهب 9103 جنيهات، في حين جاء سعر ربع الجنيه الذهب (2 جرام عيار 21) عند 4558 جنيها.

الاستثمار في الذهب

وتنصح شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، باقتناء السبائك حال كانت الرغبة من الشراء هي الاستثمار في الذهب، وذلك بسبب محدودية المصنعية مقارنة بغيرها من المنتجات الذهبية الأخرى، علاوةً على سياسة الـ«كاش باك» التي تتبعها أغلب الشركات عند بيع وشراء السبائك المغلفة.

توقعات تراجع أسعار الذهب في مصر

ويتوقع أعضاء شعبة الذهب تراجع أسعار المعدن في مصر الفترة المقبلة، لأسباب تتعلق باستقرار سعر الصرف رغم تحريك سعر الفائدة من جانب البنك المركزي المصري، إلى جانب طرح البنوك شهادات ادخار بعائد يصل 22%.