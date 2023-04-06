تراجع أسعار سبائك الذهب في مصر بعد خسارة الجرام.. كم ثمن الأوقية؟

بعد تراجع سعر الجرام 11 جنيها في عيار 24 الأكثر نقاءً، والمستخدم في تصنيع السبائك الذهبية، حيث إنه سجل اليوم 2503 جنيهات، كثر الإقبال والاهتمام في تلك الفترة بمعرفة أسعار سبائك الذهب في مصر لأنها من المنتجات التي يحرص عدد من المواطنين على شرائها بدلا من المشغولات الذهبية، لأن المصنعية تكون أقل ومناسبة للادخار أو الاستثمار.

وبالنسبة لأسعار سبائك الذهب في مصر، سعر سبائك الذهب BTC، الـ24 جرام «فرعوني - توت عنخ آمون» وزن 10 جرامات بـ25841 جنيه، والسبيكة ذهب أصفر عيار 24، ووزن 50 جراما تصل إلى 128476 جنيها.

أسعار سبائك الذهب في مصر

وعن سعر سبيكة ذهب أصفر «فرعوني - توت عنخ آمون»، عيار 24 وزن 100 جرام تكون بـ256951 جنيها، وسبيكة ذهب أصفر «نفرتاري» عيار24 ووزن 50 جرام بـ 128476 جنيه، ووزن 100 جرام تكون 256951 جنيه، وسعر سبيكة ذهب BTC، الأوقية 31.1 جرام بـ80121 جنيها.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب اليوم، عيار 24 الأكثر نقاءً 2503 جنيهات، وعيار 21 الأكثر مبيعًا 2190 جنيها، وعيار 18 وصل إلى 1877 جنيها، والجنيه الذهب 17520 جنيها، وتشهد الأسعار تراجعا في ظل حدوث توازن بين العرض والطلب، بعد طرح البنوك شهادات جديدة بفائدة مرتفعة.