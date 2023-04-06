أسعار الذهب اليوم تخسر 11 جنيها بالجرام.. وسببان للتراجع في مايو المقبل

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 6-4-2023 أول خسائر المعدن الأصفر، بنحو 11 جنيها في الجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، مقارنة بالسعر في التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بمختلف الأعيرة، وبلغ أكبر تراجع في سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، حيث سجل السعر 2503 جنيهات من 2514 جنيها صباحاً بخسارة قدرها 11 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً صوب 2190 جنيه، من 2200 جنيه صباحاً، بخسارة 10 جنيهات في السعر.

سعر جرام الذهب عيار 18

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محلات الصاغة إلى 1877 جنيها من 1886 جنيها في التعاملات الصباحية، بخسارة 9 جنيهات، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن 1460 جنيها بتراجع قدره 8 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب يخسر 80 جنيها

هبط سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس إلى 17520 جنيها بدون مصنعية، من 17600 جنيه صباحاً، وتراجعت الأوقية بالعملة المحلية لـ77839 جنيها من 78197 جنيه في التعاملات الصباحية.

تراجع أسعار الذهب اليوم عالميا

وتراجعت العقود الآجلة للذهب اليوم بنسبة 0.05% لتسجل الأوقية سعر 2019 دولار بعد عام، في حين هبط سعر الذهب الفوري 0.46% إلى 2011 دولارًا للأوقية، أمام مخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى الشهر المقبل.

مواصلة رفع أسعار الفائدة بعد انحسار الأزمة المصرفية

ومع انحسار الأزمة المصرفية الأمريكية، يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع جديد في أسعار الفائدة في اجتماعه مايو المقبل.

ارتفاع التضخم بعد خفض إنتاج النفط

أثار إعلان منظمة «أوبك +» عزمها خفض الإنتاج بمقدار 1.16 مليون برميل، مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى رفع معدلات التضخم، مما يدفع البنوك المركزية لمواصلة رفع أسعار الفائدة للسيطرة عليه.

مواصلة رفع سعر الفائدة لفترة أطول

تشير توقعات رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية كليفلاند الأمريكية، لوريتا ميستر، إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة الأمريكية لكبح جماح التضخم والسيطرة عليه، على الرغم من الضعف في الاقتصاد الأمريكي، مقترحةً في تصريحات أن تظل معدلات الفائدة أعلى من علامة 5% لفترة أطول.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، روبرت هولزمان، إن زيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس «ما زالت قيد البحث» إذا لم تتفاقم الاضطرابات المصرفية الأخيرة.

وتضعف أسعار الذهب عالمياً أمام مواصلة رفع أسعار الفائدة والتشديد النقدي من جانب البنوك المركزية الكبرى وخاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.