خبراء: أسعار الذهب في مصر مرشحة للتراجع

تتوسع البنوك في طرح شهادات الادخار مرتفعة العائد، حيث انضم 8 بنوك إلى ماراثون الفائدة منذ بداية الأسبوع، في وقتٍ يُتوقع فيه أن تضغط الشهادات الجديدة على أسعار الذهب في مصر الفترة المقبلة.

الشهادات الجديدة تحجب السيولة عن الصاغة

كانت سوق الذهب في مصر تأمل في خروج سيولة شهادات الـ18% من بنكي الأهلي المصري ومصر اعتبارا من مارس الماضي، لكن مع طرح البنوك الحكومية والخاصة، شهادات بعائد يصل 22%، انقضت آمال شركات الذهب في تحقيق موسم بيعي قوي.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-4-2023 لعيار 24 الأكثر نقاءً 2514 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2200 جنيه، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1886 جنيه، واستقر سعر الجنيه الذهب عند 17600 جنيه دون مصنعية.

أسعار الذهب في مصر مرشحة للتراجع

أعضاء شعبة الذهب والجوهرات بغرفة القاهرة التجارية وخبراء مصرفيون، قالوا لـ«الوطن» إنّ أسعار الذهب في مصر مرشحة للتراجع، في ظل استقرار سعر الدولار أمام الجنيه، وكذلك طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد.

قال ناجي فرج، عضو شعبة الذهب والجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، إنّ أسعار الذهب في مصر مرشحة للتراجع، بفعل تراجع الطلب المتوقع بعد طرح الشهادات الادخارية الجديدة من البنوك.

سعر الذهب في مصر

ونصح «فرج» الراغبين في شراء الذهب، بالتريث لفترة من الوقت لحين تراجع سعر الذهب في مصر الفترة المقبلة، متوقعا هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 لـ2000 جنيه.

العرض والطلب يحركان أسعار الذهب

وقال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، إنّ العرض والطلب مرشحان للتأثر في ضوء طرح الشهادات الجديدة الفترة المقبلة.

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه

وأكد سعيد إمبابي، مدير إحدى منصات بيع الذهب في السوق المحلية، أنّ أسعار الذهب في مصر قد تتراجع أمام استقرار سعر الصرف، رغم قرار تحريك أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي.

جاذبية الشهادات الجديدة

وقال ماجد فهمي، الخبير المصرفي، إنّ الشهادات الادخارية الجديدة تمكنت من تحجيم خروج السيولة النقدية التي كانت مربوطة بشهادات الـ18% قبل عام، مع حلول موعد الاستحقاق، لافتا إلى أنّ المنتجات المصرفية الجديدة بعائد مرتفع تنافسية للغاية.