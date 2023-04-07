تعليمات مهمة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية.. 20 دقيقة للإملاء

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، المقرر انطلاقها في مايو المقبل، طبقا للمواعيد المحددة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الخريطة الزمنية للعام الحالي، المعتمدة من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أهم تعليمات المديريات التعليمية لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية التيرم الثاني للعام الدراسي الحالي، وهي كالتالي:

- يؤدي جميع الطلبة امتحان المستوى الرفيع لمدارس اللغات تحت اشراف المدرسة، وقبل بدء الامتحان التحريري بوقت كاف، ودون تعطيل اليوم الدراسي.

- يؤدي جميع الطلبة الامتحان العملي للمواد المختلفة، كل فيما يخصه حسب التعليمات الواردة للمدارس من التوجيهات الفنية قبل الامتحان التحريري بوقت كاف، ودون تعطيل اليوم الدراسي.

- تقويم مواد الأنشطة التربوية يكون عمليا قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين على الأقل.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.. 20 دقيقة للإملاء

- يعفى طلبة المنازل من أداء الامتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والأنشطة والاختبارات التحريرية النصفية.

- يخصص عشرون دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء.

- بالنسبة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة «شلل دماغي وتوحد- ذهني» تكون امتحاناتهم بنفس الجداول مع عدم مضاعفة الفترة الزمنية، وتكون الامتحانات موضوعية، وبعيدة عن الأسئلة المقالية، وأن تكون ورقة الأسئلة هي ورقة الإجابة.