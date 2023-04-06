تكريم حفظة القرآن الكريم بمدارس قرية شباس عمير في كفر الشيخ «صور»

كرّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، الفائزين في مسابقة حفظة القرآن الكريم على مستوى مدارس قرية شباس عمير الابتدائية، التابعة لإدارة قلين التعليمية، بمشاركة 450 تلميذاً على ثلاث مستويات، وقام بالتحيكم فيها عدد من رجال الأزهر الشريف، وشمل برنامج التكريم تلاوة القرآن الكريم، وعدد من الابتهالات والتواشيح.

جاء ذلك، بحضور نجوى حمدي، مدير عام إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، وهالة النواصر، مدير عام إدارة قلين التعليمية، وفتحي عواد، وكيل الإدارة، وهانى حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، وخالد زايد، مدير متابعة إدارة قلين التعليمية، ومديري المدارس ومجلس الأمناء بالمدارس.

وقدم وكيل الوزارة، الشكر لأولياء الأمور الذين حرصوا على تحفيظ أبنائهم لكتاب الله، مشيراً إلى أن كل بيت به حافظ لكتاب الله يشهده جهداً كبيراً من أولياء الأمور، بتشجيع أبنائهم.

حفل ختام الأنشطة بإدارة قلين التعليمية

وفي سياق آخر، شهد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، حفل ختام الأنشطة بإدارة قلين التعليمية، بحضور اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، والنائب ياسر منير، عضو مجلس النواب.

وتضمن برنامج الاحتفالية السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وفقرات غنائية لرياض الأطفال بعنوان «امسك في حلمك، والخضروات، والفرحة لها صوت، وتحيا مصر، وأهلاّ رمضان»، بالإضافة إلي عرض رياضي للتربية الرياضية، وفقرات للمسرح بعنوان «تحيا مصر»، وقصيدة عن الأم، وعرض تمثيلي عن الأم، وفقرات موسيقية دينية، ووطنية، ورمضانية.

الأنشطة حصاد عمل وجهد طوال العام

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فى كلمته، إن حفل ختام الأنشطة هو حصاد لعمل وجهد طوال العام، مؤكداً على دور الأنشطة الطلابية فى دعم العملية التعليمية، وربط المجتمع المدرسى بتطورات الحياة ومتطلبات العصر، وأهميتها في تكوين شخصية الطالب، وتأثيرها على سلوكه واتجاهاته، مهنئاً الحضور بشهر رمضان المبارك.