مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 15.. غرق شقة أكرم وفوقية

بدأت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 15، بنبأ غرق شقة أكرم وفوقية ويجسد دورهما كلا من محمد ثروت وشيماء سيف، وذلك بعد أّن تركا حنفية المياه مفتوحة في أثناء انقطاعها، ليتلقيا مكالمة من السكان، بأن الشقة قد غرقت وذلك في أثناء توصيلهما للدكتورة سميحة وتلعب دورها الفنانة يسرا كي تبحث عن الجدة سوسو.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 15 بطولة يسرا

تستكمل أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 15، بمشهد لسامح وهو ما زال مريضًا بسبب الصدمة التي حدثت لرأسه وعلى إثرها أصيب باشتباه شرخ في الجمجمة، ويتحدث مع شقيقته «سماح» وتلعب دورها الفنانة مايان السيد، عن رغبته في الحصول على الورث والعودة مرة أخرى إلى كندا وعدم البقاء في مصر.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 15 إخراج عمرو صلاح

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 15، تدور قصته حول الدكتورة سميحة التى تعود من كندا وترغب في استلام ميراثها بعد وفاة زوجها جلال، وتذهب لوالدته لكي تخبرها بوفاته وتقسم الميراث.

المسلسل من بطولة يسرا ومحمد ثروت وآدم الشرقاوي ومايان السيد وإخراج عمرو صلاح.