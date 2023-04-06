مسلسل 1000 حمدلله على السلامة.. سميحة تستأنف رحلة البحث عن الجدة سوسو

تعود مغامرات البحث عن الجدة سوسو من جديد في الحلقات القادمة بمسلسل 1000 حمدلله على السلامة، الذي يعرض يوميا على cbc حيث تطورت الأحداث بالحلقات السابقة ونالت إعجاب مشاهدي المسلسسل لكونه يسير بإطار عائلي كوميدي.

مسلسل 1000 حمدلله علي السلامة والبحث عن سوسو

تطورت الأحداث بالحلقات السابقة بالمسلسل وازدات كوميديا وتشويقا وصولاً إلى مرض آدم الشرقاوى «سامح» والشكوك حول إصابته بشرخ بالجمجمة وزيارة أشباه المشاهير من لاعبي كرة القدم له والتقاط صورة تذكارية له وبدأ مغامرات البحث عن الجدة سوسو من جديد، لإخبارها بوفاة ابنها، وهو زوج يسرا «سميحة»، والمطالبة بالإرث، لذلك يتساءل الجمهور حول أحداث الحلقات القادمة من المسلسل. .

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة

تنقل شبكة قنوات سي بي سي، عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة يوميًا، في تمام الساعة 4.30 مساءً، على القناة العامة لشبكة سي بي سي، ومن مواعيد عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة أيضًا، الساعة 6.15 مساءً على قناة سي بي سي دراما.

أبطال مسلسل 1000 حمدلله على السلامة

ومسلسل 1000 حمدلله على السلامة، بطولة يسرا، وشيماء سيف، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي، وغيرهما من نجوم الفن.