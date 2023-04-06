وكيل «صحة الشرقية» يتابع خدمات الرعاية الأولية بالكفر القديم في بلبيس

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة مرورية على وحدة طب الأسرة بالكفر القديم، التابعة للإدارة الصحية ببلبيس، لمتابعة انتظام سير العمل، وخدمات طب الأسرة المقدمة للمواطنين بها.

تقديم الخدمة الطبية لـ15 ألف نسمة

حيث تفقد خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين بالوحدة، والتي تخدم أكثر من 15 ألف نسمة، والخدمات المقدمة من خلال المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وغيرها.

كما تابع وكيل وزارة الصحة خدمات تنظيم الأسرة، والتأكد من مدى توافر الوسائل، ومؤشرات الأداء والتردد عليها، حيث بلغ متوسط التردد علي الخدمة 400 حالة شهرياً، كما تفقد التطعيمات الروتينية، وسلسة التبريد، وتم التأكد من حفظ الطعوم وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها، وقام بالتأكد من تواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، موجهاً باستكمال ملفات طب الأسرة لأهالي القرية، حيث بلغ عدد الملفات المفعلة 455 ملف بالوحدة.

خدمات طب الأسنان

كما اطمأن الدكتور هشام مسعود علي خدمات طب الأسنان، ومن توافر البنج والمستلزمات الطبية اللازمة للعيادة، كما وجه مديرة الإدارة الصحية، بطلاء وصيانة بعض الدواليب لوجود صدأ بأجزاء منها، ومتابعة كفاءة عمل طفايات الحريق، والتأكد من تطبيق كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية، مع وضع جميع الملصقات الإعلانية داخل أغلفة بلاستيكية، مع حفظ الورقيات بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، وعمل مقايسة لإصلاح الكمبروسور الخاص بكرسي الأسنان، بالتنسيق مع إدارة طب الأسنان، والإدارة الهندسية بالمديرية، وذلك لخدمة المرضى والمواطنين من أهالي القرية والمناطق المحيطة بها.