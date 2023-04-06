صندوق تحيا مصر يوفر ملابس العيد لـ1000 أسرة في الشرقية

نظم صندوق تحيا مصر معرض دكان الفرحة بالتعاون مع مؤسسة الأورمان، لرعاية 1000 أسرة مستحقة في محافظة الشرقية، ممن أعدت لهم دراسة حالة اجتماعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية تزامنا مع شهر رمضان المعظم وعيد القيامة المجيد.

توفير 10000 قطعة ملابس للأسر المستحقة

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن معرض الشرقية يأتي ضمن سلسلة معارض أكبر حملة كساء ينظمها الصندوق لرعاية مليون مواطن، بالشراكة مع وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية، مضيفا أن المعرض يوفر 10000 قطعة ملابس للأسر المستحقة.

وأوضح عبد الفتاح أن معارض الحملة مستمرة في عملها طوال الشهر الكريم في محافظات قبلي وبحري، وعقب عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن الحملة تستهدف توزيع 2 مليون قطعة ملابس على الأسر الأولى بالرعاية وطلبة الجامعات المعد لهم دراسة حالة اجتماعية.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي والإسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلون والأقصر وكفر الشيخ، فضلا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم، في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، وأسيوط وقنا، وشمال سيناء.

مبادرة دكان الفرحة

الجدير بالذكر أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في شهر إبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل.ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توفير أكثر من 1.5 مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 500 ألف مواطن.