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«الإفتاء» تكشف عبر قناة الناس الحكم الشرعي للصلوات الفائتة منذ البلوغ

كتب:

أحمد حامد دياب
05:31 م | الخميس 06 أبريل 2023
الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإنسان يٌحاسب على الصلاة منذ بلوغه، لافتًا إلى أن الآباء والأمهات يجب أن يحرصوا على حض أبنائهم على الصلوات المفروضة.

الإنسان يحاسب على الصلوات الفائتة

وأضاف «عثمان» خلال لقائه مع برنامج «فتاوى الناس»، المذاع عبر فضائية الناس: «الطفل مش بيبلغ النهاردة فبيصلي بكره، وأحيانًا بنزق أولادنا للصلاة زق سنة واتنين وتلاتة وأربعة، وبيكون وصل لـ18 سنة واحنا بنعوده على الصلاة» مؤكدًا أن السنوات السابقة التي تلت البلوغ ولم يصل فيها يحاسب عليها الإنسان.

طريقة قضاء الصلوات الفائتة

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن السنوات التي من بعد بلوغه حتى انتظامه في الصلاة، يرى جمهور الفقهاء أنها دين في رقبته لا بد من قضائه، ناصحًا هؤلاء بأن يصلوا مع الفريضة فرض مما عليهم، مقترحًا ألا يصلي الإنسان السٌنة ويصلي بدلًا منها فرض من الفروض التي لم يؤديها، معتبرًا أن تأدية الفروض التي لم يصليها الإنسان أولى من صلاة السنن.

وتحدث أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، عن سنة العصر، لافتًا إلى أن هذه الصلاة لها سنة قبلية 4 ركعات فقط، وليس لها سنة بعدية.

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