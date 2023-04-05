أمين الفتوى بدار الإفتاء يكشف عبر قناة الناس سبب منع القبلات بين الزوجين خلال الصيام

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدر الإفتاء، إن الصيام عبادة وركن من أركان الإسلام الخمسة، ويعني الامتناع عن بعض الأشياء التي طلب الشرع الامتناع عنها، ومنها العلاقة الزوجية من أذان الفجر حتى أذان المغرب.

مقدمة الحرام حرام

وأضاف «شلبي»، خلال لقاء ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن الشرع الشريف عندما يطلب شيئا فإنه يمنع بعض الأشياء التي قد تؤدي إلى الوقوع في الحرام، ولم يمنع الحرام فقط، ولكن قال إن مقدمة الحرام حرام.

وأوضح أن الشرع الشريف طلب الامتناع عن المفطرات مثل الطعام والشراب والعلاقة الزوجية، طلب من الإنسان أخذ الحيطة والحذر، قبل أن يقدم على هذا الشيء، لذلك منع الشرع الشريف التقبيل على سبيل المثال الذي قد يؤدي إلى الوصول إلى الحرام.

ولفت أن الصيام لا يصح إلا إذا جرى الابتعاد عن المفطرات التي منها العلاقة الزوجية، والعلاقة هنا تعني العلاقة الكاملة، فإذا تمت يفسد الصوم.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.