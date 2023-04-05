أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يوضح كفارة الجماع في نهار رمضان عبر قناة الناس

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدر الإفتاء، إن الشرع لا يتوقف عند القول بأن الصائم يحرم عليه الجماع، ولكن يوسع الدائرة ويقول بأن كل ما يؤدي إلى إفساد الصوم يجب الابتعاد عنه.

الامتناع عن العلاقة الزوجية

وأضاف «شلبي»، خلال لقاء ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن العلاقة بين الزوجين الأصل فيها الحلال إلا إذا جاء الشرع وقيد ذلك، ومما قيده الشرع هو العلاقة في فترة الصيام، بحيث يمتنع الإنسان عن هذه العلاقة حتى يصح صيامه.

وأشار إلى أن كل ما يؤدي إلى إفساد الصيام، يجب على الإنسان أن يتجنبه ولا يجوز له أن يقدم عليه بتعمد، لذلك العلاقة الزوجية بالرغم أن في الأصل هي حلال، لكن الشرع حرمها في فترة الصيام لأنه سيفسده.

كفارة الجماع في نهار رمضان للرجل والمرأة

وأوضح أن كفارة الجماع في نهار رمضان يتمثل في قضاء هذا اليوم فيما بعد، ولابد من الكفارة ومخاطب بها الرجل لا على الزوجة، حيث مطالب على الزوج الاستغفار والتوبة والقضاء والكفارة، بينما الزوجة واجب عليها الاستغفار والتوبة وقضاء اليوم فيما بعد فقط.