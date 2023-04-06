أحمد الطلحي عبر قناة الناس: الصدقة الجارية لها فضل عظيم بعد وفاة صاحبها

قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إنّ الصدقة الجارية هي المستمرة التي تبقى بعد وفاة الشخص، وتستمر حسب التيسير، وسميت جارية لجريان ثوابه كجريان أنهار الجنة الجارية تجري من تحتهم الأنهار التي هي من الله وإلى الله وأنّ إلى ربك المنتهى.

وأكد الطلحي، خلال حلقة «يومك في رمضان»، المُذاع على فضائية الناس، اليوم، أنّ الصدقة الجارية لها فضل عظيم، ومن يفعلها سيستمر عمله في الدنيا والآخرة، حيث قال رسول الله ﷺ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.

وتابع الداعية الإسلامي، أنّ هذه الصدقات الجارية تساعد في تخفيف العبء عن الناس وما يجدونه من مشقة في الحياة، فواجب المسلم أن تكون له صدقته الجارية التي بينه وبين ربه تعالى، في علاج المرضى، وإغاثة الملهوف، ونشر العلم، وكل ما يساعد الناس، مستشهدا بحديث سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم «أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي مجالات الحياة كافة.