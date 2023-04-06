رصف 3 مناطق سكنية ومد خطوط كهرباء للمناطق المحرومة في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، رصف شوارع في 3 مناطق سكنية، ومد خطوط كهرباء في مناطق محرومة، وناقش في اجتماع بالمحافظة جهود الاسراع في انهاء أعمال مد البنية التحتية، وإزالة العقبات امام الأعمال الجارية في رصف ورفع كفاءة عدد من المناطق داخل مدينة مرسى مطروح، بحضور العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات والشركات المعنية بالمحافظة.

رصف 3 مناطق سكنية بمطروح

ووجه محافظ مطروح بالتزام كل جهة بدورها، والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات، وذلك لسرعة الانتهاء من رصف المناطق السكنية الثلاثة، وهي منطقة شارع عزازي وسط المدينة وعزبة العسكر وشارع العمدة فرج بالكيلو 3.

تطوير صناديق الكهرباء

كما وجه محافظ مطروح في بيان لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لإعطاء كروكي بالأعمال المنفذة من وصلات منزلية وشنايش وغيرها، والانتهاء من رفع مستوى غرف بلاعات الصرف، كذلك وجه لشركة الكهرباء بمراجعة كافة الكابلات وغرف وبوكسات الكابلات بالشوارع المستهدفة وتطويرها والعمل علي سرعة الانتهاء وتيسير حركة المواصلات والمواطنين.

إدراج المناطق المحرومة

ونبه محافظ مطروح علي الأجهزة التنفيذية بسرعة إعادة الشيئ لأصله بعدد من المناطق، موجها لمحمود امبابى مدير عام التخطيط بالمحافظة بعرض الخطط المقترحة لرصف ومد البنية التحتية وفقا للخطة الاستثمارية والاعتمادات المتوفرة والخطط المستقبلية لإدراج المناطق المحرومة بالتوقيتات السنوية للخططط لاستكمال المرافق بها، وتعريف المواطنين بما ينفذ من مشروعات وما سيتم مستقبلا.