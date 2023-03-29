محافظ مطروح يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني.. تبدأ 7 مايو

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منذ قليل الخريطة الزمنية لمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى 2022 - 2023 للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية بمطروح.

توفير سبل الراحة للطلاب

وأكد محافظ مطروح، في بيان على ضرورة الالتزام بالانتهاء من المناهج المقررة، و توفير كافة سبل الراحة وتذليل العقبات أمام الطلاب، خلال فترة الامتحانات والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمطروح

وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن موعد امتحانات امتحانات الفصل الدراسي الثاني المرحلة الابتدائية، إذ تبدأ يوم 7 مايو وتنتهي 27 مايو 2023، بينما تبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى في الفترة من 13 وحتى 17 مايو 2023 وامتحانات الصف السادس الابتدائي تبدأ من 7 وحتى 11 مايو 2023، وبالنسبة للمرحلة الإعدادية تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الاعدادى يوم 7 وتنتهي يوم 11 مايو المقبل ، موضحاً أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي تنطلق يوم 20 حتى 25 مايو 2023 المقبل.

مواعيد امتحانات الثانوي

وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي والثاني العام في الفترة من 6 وحتى 18 مايو لمدة 12 يوم بالتبادل بين الصفين، وتنطلق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى بمدارس التعليم الفني، بكافة أنواعه يوم 29 حتي 18 مايو 2023 وذلك لمدة 17 يومًا بالتبادل.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لامتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستكون على أربعة أيام من 29 ابريل حتى 2 مايو المقبل لكافة المراحل وامتحان النشاط العملي وتقويم الانشطة التربوية للتعليم العام والمواد العملية للتعليم الفنى قبل بدء الامتحان بأسبوعين وتعتبر يوم دراسى عادى وفق امكانات كل مدرسة وامتحانات المستوى الرفيع لمدارس اللغات قبل بدء الامتحان بأسبوعين وتعتبر يوم دراسى عادى تحت اشراف التوجية الفنى المختص مشيرا أنه تم مراعاة استبعاد أيام الإجازات الرسمية وأعياد الإخوة الأقباط، خلال وضع خطة الجداول الامتحانية، مع تكثيف الاستعدادات لانطلاق الامتحانات، وفق الضوابط التي حددتها الوزارة وتنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح.