مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 15.. العترة بطل مسرحية جوني

ما زال جوني شقيق الكبير أوي خلال أحداث مسلسل الكبير أوي، للفنان أحمد مكي، يبحث عن بطل بمسرحيته التي يجهز لها حاليا.

أحداث الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 7

وفي مشهد جمع جوني وهجرس في محاولة إقناع الأخير للأول أن يختار من أهالي المزريطة لمسرحيته الجديدة، اكتشف جوني أن هجرس حصل على رشاوي من أهالي المزريطة، منها ساعات وسيجار وموبايل، للمشاركة في المسرحية.

وكشف جوني عن مواصفات بطل مسرحيتة، ليجد أنها كلها مجتمعة في العترة، بعد تحوله إلى رجل عجوز.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

ويضم الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي، عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم أحمد مكي ورحمة أحمد فرج ومحمد سلام ومصطفى غريب وهشام إسماعيل، وعدد من ضيوف الشرف، منهم محمد محمود، أحمد السقا، لورديانا، نور اللبنانية، علاء مرسي، أوتاكا، محمد توب.