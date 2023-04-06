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مسلسل الكبير أوي 7.. الدكتور ربيع يهرب من الكبير والعترة

كتب:

مريم جاد
01:43 م | الخميس 06 أبريل 2023
مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل الكبير أوي 7

لقيت الحلقة السابقة من مسلسل الكبير أوي 7، الذي يأتي في تمام الساعة 6:15 عقب أذان المغرب مباشرة على قناة on، إقبالا شديدا من الجمهور، خاصة بعد ما فعله الدكتور ربيع الذي يجسدّ دوره بيومي فؤاد، والأحداث التش شهدتها الحلقات السابقة.

مسلسل الكبير أوي 7

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل الكبير أوي 7، أحداثًا عديدة بسبب الدكتور ربيع، الذي أعطى العترة تركيبه لجعله أصغر سنا، وبعد أن تناولها استيقظ في اليوم التالي ووجد أنّه أصبح رجلا عجوزا.

وبعد اكتشاف الأمر يقرر الكبير الذهاب إلى الدكتور ربيع، وبعد تهديد أحمد مكي له ينجح الدكتور ربيع في الهروب، بينما يتم حبس الكبير داخل العيادة مع ابنه العترة.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

يضم الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي الفنان أحمد مكي ورحمة أحمد فرج ومحمد سلام ومصطفى غريب وهشام إسماعيل، ويتناول المسلسل في هذا الجزء العديد من القضايا بشكل كوميدي، أبرزها المشاكل الزوجية والسوشيال ميديا ومخاطرها.

 

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