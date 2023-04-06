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مسلسل الكبير أوي الحلقة 14.. تصرفات العترة الطفولية تجذب الأنظار

كتب:

مريم جاد
12:52 م | الخميس 06 أبريل 2023
مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل الكبير أوي 7

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 14، الذي يعرض يوميا على قناة on طوال شهر رمضان، نجاحا كبيرا والعديد من الأحداث الشيّقة، بعد تحول العترة اللى رجل عجوز وترصاته طفولية.

مسلسل الكبير أوي الحلقة 14..العتره جسم رجل عجوز وعقل طفل

تشهد الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي7 أحداثًا عديدة، اهمها تحول العترة إلى رجل عجوز بعد تناول تركيبة الدكتور ربيع لإعادته إلى طفل كما كان، لتعمل التركيبة بطريقة عكسية ويتحول إلى رجل عجوز، ويتصرف تصرفات طفولية ليس لها علاقة بشكله، وآخرها رغبته في التحول إلى سبايدرمان واختلاف طريقته في التحدث مع عائلته.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7

موعد الحلقة القادمة من مسلسل الكبير أوي الذي يعرض يوميا على قناة on، سيكون عقب أذان المغرب مباشرة، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في تمام 2:09 مساء، ويشارك في بطولته عدد من نجوم الكوميديا، أبرزهم أحمد مكي الذي يجسد دور جوني والكبير، ورحمة أحمد حسن في دور مربوحة.

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بقلم مريم جاد