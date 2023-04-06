«باب رزق» يكشف أسرار ومراحل صناعة وتشكيل العصا المصرية: «رمز الباشوات»

سلط برنامج «باب رزق»، المذاع على قناة dmc، الضوء على «فنون تشكيل وتطعيم العصا المصرية»، حيث استضاف البرنامج الذي يقدمه الكاتب والإعلامي يسري الفخراني، الأسطى برنس عادل، الذي كشف أسرار ومراحل صناعة العصا وأشكالها المميزة.

وقال الأسطى برنس عادل خلال البرنامج: «تعتبر رمز للبشوات، وتكلفة العصا تختلف من عصا لأخرى حسب الشغل اللي بيتعمل فيها».

باب رزق ورصد الفنون المصرية

وفي وقت سابق قدم الكاتب الصحفي والإعلامي يسري الفخراني، حلقة جديدة عن حرفة مميزة أعاد تسليط الضوء عليها في برنامج «باب رزق»، المذاع على قناة dmc، حيث تناول أسرار وتفاصيل وحكايات فن الديكوباج مع أصحاب معرض مروة وزوجها أحمد.

وعرض برنامج «باب رزق» تقريرا تليفزيونيا، من داخل معرض مروة وأحمد، وتحدث التقرير عن تاريخ الديكوباج، حيث إنه فن شعبي بسيط بدأ من الصين يقوم على القص واللزق للورق ولزقه بأشكال مختلفة بحيث يعمل بهجة وتسمى بزينة البسطاء وهو طريقة سهلة لإعادة تدوير الأشياء القديمة.