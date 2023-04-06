مسرح الغد يشهد عودة عرض «بعد آخر رصاصة» بدءا من الليلة

ضمن سلسلة الأعمال المسرحية التي افتتحها المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرحيأتي عرض «بعد آخر رصاصة» من إنتاج مسرح الغد برئاسة المخرج سامح مجاهد الذي بأن العرض سوف يبدأ موسمه الثاني لعرضه على مسرح الغد بالعجوزة اليوم الخميس الموافق 6 أبريل فى الساعة التاسعة مساء.

ويأتي ذلك بعدما حققت مسرحية «بعد آخر رصاصة»، نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرا خلال موسم افتتاحه، ليقدم أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، على مسرح الغد.

يذكر أن العرض يتناول قضية الحروب العشوائية التى تؤثر على البشرية نفسيا وإجتماعيا واقتصاديا ويعد العرض رسالة سلام إلى كل شعوب العالم.

بعد آخر رصاصة، من إنتاج فرقة مسرح الغد، ومن بطولة طارق شرف، مى رضا ،محمد دياب، وفاء عبده، إبراهيم الزهيرى، ايناس المصرى، إيمان مسامح، آسر علي، مريم سعيد، أشعار رشا ضاهر، موسيقى وألحان هشام طه، توزيع موسيقى محمد همام، غناء نجلاء سليمان _آسر علي، ديكور محمد هاشم، أزياء دينا أشرف زهير، رؤية سينمائية طارق شرف، مكياج إسلام عباس، تأليف على عبد النبي الزيدى ، إعداد إخراج شريف صبحى.