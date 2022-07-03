عرض «صانع البهجة» على مسرح الغد ابتداء من ثاني أيام عيد الأضحى

أعلن مسرح الغد التابع للبيت الفني للمسرح، تقديم عرض مسرحية «صانع البهجة» للمخرج ناصر عبدالمنعم على خشبة مسرح الغد بالعجوزة بجوار السيرك القومي، وذلك ابتداء من ثاني أيام عيد الأضحي المبارك.

مسرحية «صانع البهجة»

يشار إلى أن مسرحية «صانع البهجة» (عسل وطحينة - جنان في جنان) تم بثه إلكترونيا على قناة وزارة الثقافة، وبطولة سيد الرومي، سامية عاطف، ريم أحمد، محمود الزيات، الخضر زنون، أشرف عبد الفضيل، هايدي بركات، الدكتور محمد هاشم، وإعداد موسيقى جمال رشاد.

والعرض ديكور محمد هاشم، وأزياء سماح نبيل، إضاءة عز حلمي، إعداد موسيقي جمال رشاد، مكياچ: إسلام عباس، دعاية وسوشيال ميديا محمد فاضل، فوتوغرافيا: هدير السيد، مساعد مخرج دينا محمود، مخرج منفذ داليا حافظ، مدير فرقة مسرح الغد الفنان القدير سامح مجاهد.

وسعر التذكرة للمسرحية بلغ 37 جنيها، و42 جنيها، وشباك التذاكر بالمسرح متاح من السادسة مساء، ويرفع الستار في التاسعة والنصف مساء، ومدة العرض 75 دقيقة.

تطوير مسرح الغد

وأعادت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، افتتاح مسرح الغد في يونيو الماضي، بعد رفع كفاءته وتأهيله وفق أحدث النظم المتخصصة، بعد التطوير بعرض صانع البهجة ويضم مجموعة من إبداعات الراحل بديع خيري، ونجيب الريحاني بمناسبة الاحتفاء بعشرينيات القرن العشرين.

وقالت وزيرة الثقافة إن مسرح الغد أحد قلاع التنوير في الثقافة المصرية، وأن تطويره وإعادة افتتاحه يعد إضافة لمنظومة العمل الإبداعي التي تشمل عناصر متعددة، وتسعى إلى تنمية الوعي والإدراك، مؤكدة أن القوى الناعمة بمختلف صورها تعمل على مخاطبة الوجدان الجمعي ومجابهة وتصحيح الأفكار المتطرفة.

مسرح الغد هو مقر الفرقة القومية للعروض المصرية، وشملت أعمال تطويره إنشاء منظومة حماية مدنية وسلامة وصحة مهنية كاملة، وتغيير أنظمة الصوت والإضاءة والمؤثرات، بالإضافة إلى تغيير كامل لخشبة المسرح والصالة وأنظمة الديكور وتركيب الإضاءة والصوت، وتغيير الواجهات بالكامل وإنشاء غرف للأمن وكاميرات المراقبة، إلى جانب غرف للفنانين والإداريين وصالون استقبال في بهو المسرح، فضلا عن استحداث نظام صوتي داخلي، و تجهيز وتأثيث قاعة البروفات.