الهند تدعم جهود استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أعربت وزارة الشئون الخارجية الهندية، اليوم الخميس، عن التزام الهند بدعم كافة الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية أريندام باجتشى، بشأن القضية الفلسطينية وحادث اقتحام المسجد الأقصى.

موقف الهند من القضية الفلسطينية

وقال المتحدث باسم الوزارة الهندية إن «موقف الهند بشأن القضية الفلسطينية موقف واضح وثابت»، مضيفا «أننا ملتزمون بتأييد كافة الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق حل الدولتين».

وأشار بالقول إلى أنه «في هذا الوقت الحساس، فإننا سنحث كافة الأطراف على ضرورة الالتزام بالهدوء».